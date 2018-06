"Waterfront wordt chaotisch feest" RADIO GAGA-DUO OP AVONTUUR LANGS KUST TIJDENS LIVE-UITZENDING LEEN BELPAEME

02 juni 2018

02u50 0 Bredene Waterfront, waarbij 6.000 vrijwilligers op 29 juni 3.000 bootjes in zee laten tussen de havengeul van Zeebrugge en Oostende, wordt live uitgezonden op Canvas. Joris Hessels en Dominique Van Malder van Radio Gaga trekken erop uit langs de kustlijn.

Tijdens de live-uitzending zullen Joris en Dominique een tocht ondernemen langs de kustlijn. "We laten hen doen wat ze het beste kunnen: babbelen met de mensen", vertelt Peter Monsaert, die de uitzending zal coördineren. "Joris zal starten in Zeebrugge, Dominique in Oostende. Ze zullen elkaar na een uur terugzien in Wenduine. Het is het klassieke verhaal van een Hollywoodfilm waarbij de protagonisten elkaar terugvinden op het einde. Omdat ze moeilijk tien kilometer te voet kunnen afleggen in een uur, regelen ze Peking Express-gewijs hun eigen vervoer. Suggesties voor waanzinnige vervoersmiddelen op het strand zijn nog welkom", aldus Monsaert.





Kleurrijke figuren

Onderweg ontmoet het duo van Radio Gaga heel wat participanten en interessante figuren, zoals onderwaterarcheoloog Tomas Termote, de kinderen van Koninklijk werk Ibis en een garnaalvisser te paard. Ze zorgen ook voor historisch duiding en ze tonen de vijf artistieke performances die in iedere gemeente zullen plaatsvinden. In Oostende creëert Atelier Bildraum met 'Reflector' een tableau vivant met vaartuigen op het water en mensen op het strand. In Bredene bouwt CirQ een 'Camp Hope' met vluchtelingen. "Het wordt knotsgek, maar met heel wat pakkende verhalen." In De Haan richt Studio Orka zich tot kinderen met een verhaal over een overgrootvader die wilde vluchten, maar op zee is gebleven samen met zijn orgel. Bedoeling is dat de deelnemers in groep het orgel opgraven en luisteren naar de muziek van de overgrootvader. In Blankenberg gaat Abattoir Fermé aan de slag en in Zeebrugge ligt een karkas van 2,5 ton op het strand. De apotheose? Het moment waarop 3.000 bootjes in zee gelaten worden. Elk bootje herdenkt een slachtoffer dat overleed aan het waterfront.





Deelnemers gezocht

GoneWest zoekt in totaal nog 500 deelnemers die een bootje te water willen laten. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 18 juni. Er zijn vooral nog mensen te kort voor het lange stuk in De Haan. Waterfront speelt zich af over een afstand van 21 kilometer. De organisatie is een grote uitdaging. Ook voor Joris Hessels en Dominique Van Malder, die met Radio Gaga wel heel wat ervaring hebben, wordt de live-uitzending toch een uitdaging. "Het wordt één groot anarchistisch, chaotisch en vrolijk feest, waarbij verbinding de maïzena is van het geheel", licht Dominique Van Malder toe. "De boodschap en betrokkenheid van de deelnemers is belangrijker dan de kunst op zich. We willen verzoening tonen en onze blik op de toekomst richten."