“Toeristen vinden weg niet naar strandpost 4”: CD&V vraagt extra bewegwijzering Leen Belpaeme

09 april 2019

11u47 0 Bredene CD&V Bredene vraagt de gemeente om de bewegwijzering naar Strandpost 4 te verbeteren. Zo is er vanaf de Kapelstraat in de omgeving van het Staf Versluyscentrum nergens een aanwijzing langs waar je naar het strand kan.

“Nochtans vind je hier campings, vakantiepark Roompot en talloze bezoekers voor de evenementen in of rond het Staf Versluyscentrum”, vertelt voorzitster Isabelle Vandewalle. Maar er is toch een vlotte verbinding via een voetgangersbrug? “Eenmaal aan de andere kant weten veel mensen niet hoe ze naar het strand moeten. Ze nemen de paadjes en komen zo uit aan de volgende strandposten. Zelfs in de zomermaanden zitten hier amper mensen op het strand.” Concreet vraagt CD&V dat er extra pijltjes komen die de mensen op weg helpen. “Ook in de omgekeerde richting zou het handig zijn om mensen de weg te wijzen naar het toeristisch infokantoor in het Staf Versluyscentrum.” De partij zal de vraag op de agenda van de volgende gemeenteraad plaatsen.