"Thee is zoveel meer dan builtje in warm water"

CAROL MET 'THE ART OF TEA BREWING' OP UITGEBREIDE HORECABEURS BREDENE LEEN BELPAEME

20 februari 2018

02u33 0 Bredene Met een oppervlakte van 7.050 m² en 170 standhouders doet de Horecabeurs in Bredene, die gisteren gestart is en vier dagen duurt, in niets meer denken aan de begindagen toen er amper 35 standhouders waren. De beurs werd dit jaar opnieuw gevoelig uitgebreid en dat was onder meer goed nieuws voor Carol Bailleul die voor het eerst een stand kon bemachtigen met The Art of Tea Brewing uit Bredene.

U kende al de wijnproeverijen, de afgelopen jaren won ook het bierproeven en de gintasting aan populariteit, maar wist je dat je ook een workshop rond thee kan boeken? Dat kan bij Carol Bailleul uit Bredene. Ze startte vijf jaar geleden met haar zaak The Art of Tea Brewing en opent binnenkort een nieuwbouw in de Spanjaardstraat in Bredene waar plaats zal zijn om workshops te geven en met twee gastenkamers. Het is de eerste keer dat ze op de Horecabeurs staat. "Ik stond telkens op de wachtlijst, maar door de uitbreiding dit jaar kon ik eindelijk een plaats bemachtigen. Ik ben heel blij, het is de ideale kans om de horeca warm te maken voor thee. Een goed kopje thee is immers veel meer dan een builtje thee in water dompelen. Mijn missie is om mensen warm te maken om thee zo te zetten dat ze de aroma's maximaal proeven. Verschillende factoren zijn daarbij belangrijk, zoals de temperatuur van het water of zelfs de kwaliteit van het water", vertelt de Bredense Carol.





Theekaart

Zelf volgde ze les aan de Theeacademie Vlaanderen. "Ik vind het jammer dat horecazaken van een bepaald niveau op het einde van de maaltijd te weinig aandacht schenken aan koffie en thee. Je kan zoveel meer doen, van hoe je het presenteert tot de uitleg die je geeft. Ik heb al voor verschillende zaken de theekaart aangepakt. Het is ook mogelijk om arrangementen uit te werken met thee, zoals met wijn. Het is een ideaal alternatief voor wie geen alcohol drinkt. Ik leer het eten en de thee matchen en een stap verder is zelfs om thee in gerechten te gebruiken. Steeds meer zaken zijn bereid om hun theekaart te herbekijken, maar het is een werk van lange adem."





De tiende editie van de horecabeurs is een mijlpaal in Bredene. "We zetten Bredene op de kaart als een dynamische en actieve gemeente", vertelt schepen Eddy Gryson bij de opening. "Als vakbeurs voor professionals helpen we de sector, maar we blijven bewust kleinschalig. Hierdoor is er een direct contact tussen de standhouders en de bezoekers. De standhouders krijgen de kans om net voor de start van het seizoen hun innovaties voor te stellen", zegt Gryson. Voor de 10de editie werd voor het eerst ook de Heureka! Award uitgedeeld. Er waren 18 inschrijvingen waaruit vijf genomineerden werden geselecteerd en de award ging naar de Oesterput uit Oostende voor hun Ostendaise Oester.