‘Schepen Torre’ op podium revue binnenkort ook écht schepen: “Als ik blunder, zullen we daar ook mee lachen” Leen Belpaeme

13 december 2018

17u19 0 Bredene Het Breiningsrevuutje verwelkomt komend weekend opnieuw meer dan 1.200 toeschouwers. Er zijn enkel nog plaatsen vrij op zondag. Ook dit jaar komen heel wat actuele thema’s aan bod zoals de verkiezingscampagne, maar ook de prestaties van de Rode Duivels en de extreem warme zomer maar ook de overvloedige regenval met overstromingen.

De titel ‘From Bredene with love’ verwijst naar Rusland. De schepenen krijgen immers uit onverwachte hoek hulp tijdens hun verkiezingscampagne. Schepen Sas en Torre ofwel Glenn Dangreau en Alain Lynneel hebben ook voor een gastvedette gezorgd. Wie dat is willen ze nog niet verklappen. “Zelfs de spelers weten het nog niet, maar laat ons zeggen dat de mensen ons nadien waarschijnlijk helemaal zot zullen verklaren.” Dangreau zorgt voor de teksten, maar de sketches bedenkt het duo samen. Dat Lynneel vanaf januari ook echt schepen wordt zal daar niets aan veranderen. “Als ik tijdens mijn mandaat zelf blunder, zal Glenn het niet laten om daarmee te lachen in de volgende revue en terecht.”

De ploeg van de revue bestaat uit zo’n 45 mensen. “We hebben 20 spelers op het podium, 14 danseressen van Dansstudio Severine en dan nog eens een ploeg achter de schermen die zorgen voor het decor, de belichting, de kostuums en zo meer. We proberen de kwaliteit elk jaar op te krikken en we proberen ons publiek ook echt in de watten te leggen.”