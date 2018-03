"Schadevergoeding voor inbraak? Die geef ik aan palliatief dagcentrum" 13 maart 2018

Een vrijwilliger van het palliatieve dagcentrum Heidehuis in Sint-Michiels is van plan om - na een inbraak bij hem thuis - zijn schadevergoeding van 250 euro door te storten aan de instelling.





Robert van Rootselaar (71) uit Bredene stelde zich in de Brugse rechtbank burgerlijke partij tegen vier Georgische inbrekers. Zij riskeren 18 maanden cel voor inbraken die ze vorig jaar pleegden in de kustgemeente. Bij Robert gingen de mannen op 12 augustus aan de haal met werkgerief uit z'n tuinhuis in de Koerslaan. "Het materiaal had ik pas aangekocht om in Heidehuis vogelkastjes te maken met de mensen", vertelt de man. "Ik werk er drie jaar als 'bucket list-verantwoordelijke'. Ik vervul de laatste wensen van mensen die palliatief zijn. Zo trok ik al eens met een patiënt naar Parijs of ging ik met een dame shoppen in Sluis."





Vluchtelingen

Samen met zijn echtgenote zet Robert zich ook al jaren in voor de vluchtelingen. "Ik sta borg om hen een vast adres te bezorgen en was ook hoofdvrijwilliger in De Horizon waar ze enige tijd geleden opgevangen werden. Na de inbraak wezen veel mensen met een beschuldigende vinger naar hen. Ik stak evenwel mijn handen in het vuur voor die mannen. Zij stelden na de feiten zélf voor om te waken in m'n tuinhuis. Ik ben blij dat ik hen indertijd goed beoordeeld heb en hoop dat die Georgiërs de straf krijgen die ze verdienen." Twee van de beklaagden zijn nog steeds spoorloos en staan geseind. Hun kompanen beweren hen niet te kennen en vragen de vrijspraak. Uitspraak op 16 april. (SDVO)