“Nieuw zwembad wordt grootste uitdaging in komende jaren” Leen Belpaeme

14 december 2018

18u22 0 Bredene De gemeenteraad van Bredene buigt zich maandag over het budget van 2019, maar de nieuwe ploeg van Steve Vandenberghe (sp.a) lichtte nu al toe waar ze in 2019 in zullen investeren. De belangrijkste uitgaven zijn de uitbreiding van het gemeentehuis en de aanleg van een laad- en loszone in de Kapelstraat ter hoogte van de parking Shopping Duinen. Voor deze legislatuur wordt een nieuw zwembad weliswaar de grootste uitdaging.

Het eerste jaar na de verkiezingen is traditioneel een overgangsjaar. In Bredene kunnen de socialisten samen met CD&V echter hun beleid verderzetten. In 2019 wordt in totaal 5,5 miljoen euro geïnvesteerd. Op de planning staat ondermeer een nieuwe tarmaclaag voor de Keerweg, Polderstraat en de Koerslaan. Er wordt ook gewerkt in de Koers-, Ruiter- en Derbylaan. Daarnaast zal na de zomer van 2019 gestart worden met de aanleg van een laad- en loszone in de Kapelstraat. “De werken zullen een oplossing bieden aan de problemen die er nu zijn met de vrachtwagens die de supermarkten bevoorraden. In de zomer kan dit soms voor lange opstoppingen zorgen. De rijweg zal verschoven worden en er komt een aparte zone om te lossen waardoor het doorgaand verkeer niet gehinderd wordt. We hebben bovendien de toestemming gekregen van het Agentschap Wegen en verkeer om een aftakking te voorzien van de Koninklijke Baan richting het parkeerterrein Shopping Duinen. We waren hiervoor al langer vragende partij. Nu kregen we immers vaak de opmerking dat automobilisten op de Koninklijke Baan niet konden inslaan richting Bredene ter hoogte van de toeristische zone. De werken zullen in totaal 500.000 euro kosten en moeten klaar zijn tegen het paasverlof in 2020”, licht schepen Steve Vandenberghe toe. In 2019 is ook 1,5 miljoen euro voorzien voor de uitbreiding van het gemeentehuis. Er worden twee vleugels naast het huidige gemeentehuis gebouwd. “De bedoeling is om zowel de dienstverlening naar onze inwoners te verhogen. We gaan immers naar 18.000 inwoners op. Daarnaast zit het personeel momenteel nogal krap.”

Volgend jaar moet de nieuwe bestuursploeg ook het meerjarenplan voor 2020-2025 opmaken. Daarin zal de bouw van het nieuwe zwembad een grote rol spelen. “Tijdens de vorige legislatuur was de bouw van het woonzorgcentrum de grootste prioriteit. Deze werken zijn nu volop bezig. De uitdaging voor de nieuwe legislatuur wordt de bouw van een zwembad op domein Grasduinen. We staan daarbij voor enkele belangrijke keuzes. Gaan we voor een beperkt zwembad met een 25 meter bad of kiezen we voor een modern zwembad met extra voorzieningen? De mensen hebben tegenwoordig hogere verwachten en wij moeten een zwembad bouwen die daar aan voldoet. In het huidige zwembad komen nu een handvol zwemmers naast de clubs en de scholen. Naast de bouwkost zal weliswaar de exploitatie de grootste uitdaging worden. We moeten dit dossier daarom nog grondig onderzoeken. We zullen hiervoor een commissie oprichten waar de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter Kelly Spillier een belangrijke rol in zal spelen”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.