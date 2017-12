"Maanden stilzitten is niets voor mij" IJSKAR VAN SANDRA ZEEBROEK RIJDT OOK IN DE WINTER ROND LEEN BELPAEME

02u37 0 Benny Proot Audrey en Damon genieten ook tijdens de kerstvakantie van een ijsje. Bredene De meeste mensen linken het deuntje van een ijskar aan de zomermaanden, maar in Bredene rijdt de Smulmobiel ook putje winter uit. Daar zijn ze het ondertussen gewoon. Sandra Zeebroek brengt allerlei lekkernijen aan de man en terwijl de pannenkoeken vlot verkopen, blijven ook de ijsjes bij deze koude temperaturen populair.

Sandra Zeebroek is al enkele jaren een bekend gezicht in de ijskar in Bredene. Van maart tot aan de herfstvakantie rijdt ze 7 dagen op 7 rond om ijsjes aan de man te brengen. Vroeger reed de kar niet uit tijdens de winter, maar sinds een tweetal jaar gaat Sandra toch de baan op met de Smulmobiel om naast 20 soorten ijs ook snoep, pannenkoeken, wafels en ander lekkers te verkopen. "Het idee is eigenlijk ontstaan toen mensen vroegen wat ik doe in de wintermaanden. Vroeger hadden we ook een vishandel waar we dan mee aan de slag gingen, maar de voorbije jaren was het vooral de bedoeling om alles op orde te zetten en ik hielp mee met mijn man die ook zelfstandig is. Uiteindelijk ben ik beginnen nadenken wat ik zou kunnen verkopen in de winter. Ik ben eerst gestart in Oostende, maar nu concentreer ik me op Bredene." In de zomermaanden rijden er vier ijskarren rond van de Smulmobiel, in de winter voorlopig één. "Ik werk met zelfstandige chauffeurs en ze mogen zelf kiezen of ze uitrijden en voorlopig doen ze dat niet. Ondertussen gaan de wagens één voor één op onderhoud. De verkoop is uiteraard minder dan in de zomer maar ik heb toch heel wat vaste klanten die klaarstaan. Ze kopen vaker iets warm, maar ook heel veel mensen lusten nog een ijsje", vertelt Sandra verder.





De vaste klanten houden vaak het uur in de gaten tot wanneer de ijskar langskomt. "Ik rij volgens een vast schema want veel mensen wachten tot ik voorbijkom. Ik heb ook klanten die niet goed te been zijn en zij geven dan een teken als ze iets willen kopen. Bij één iemand staat de hond aan de deur te wachten als het baasje zin heeft in een ijsje."





Benny Proot Sandra Zeebroek in haar Smulmobiel die ook tijdens de wintermaanden rondrijdt.

Niet gemakkelijk

Weer of geen weer, Sandra rijdt uit met haar Smulmobiel.





"Ik beperk me wel tot de woensdag, vrijdag en het weekend en ik doe een kleinere ronde omdat ik rond 20.30 uur klaar wil zijn. In de zomer zijn we van 's morgens 6 uur tot 's avonds laat, zeven dagen op zeven in de weer, maar in de winter wil ik het toch iets kalmer aan doen."





Het is dan ook geen makkelijke job. "Je moet het echt graag doen om het te kunnen volhouden. Ik hou ook van contact met mensen. Het zijn de kleine dingen die de klanten dan zeggen die het leuk maken. Ik zie alleen maar blije gezichten aan mijn raam. Zelfs al hebben mensen triestig nieuws, als ze bij mij vertrekken met iets lekkers in de hand dan kan er meestal wel een glimlach van af."