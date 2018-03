"Jeep omgebouwd tot mobilhome" SOPHIE EN ARNO RIJDEN MET LEGERAMBULANCE VIA ZIJDEROUTE NAAR CHINA LEEN BELPAEME

01 maart 2018

02u38 0 Bredene Sophie Roobrouck en Arno Lambert uit Bredene vertrekken op 2 april met een unimog, een oude legerambulance, richting de Chinese grens. Ze gaan de zijderoute volgen. Het koppel plant de trip al drie jaar en bouwde de indrukwekkende jeep om tot een wel heel bijzondere 'mobilhome' met elektriciteit die via zonnepanelen op het dak wordt voorzien.

Een mobilhome op een oprit van een doorsnee woning is geen ongewoon zicht in Vlaanderen, maar een legerjeep die boven de haag uitkomt is dat wel. Arno en Sophie kochten de Unimog, zoals het ding heet, aan om comfortabel zes maanden lang door een 12-tal landen te trekken.





Zonnepanelen op dak

De jeep zal goed van pas komen in afgelegen regio's zoals Iran, Turkmenistan, Tadzjikistan, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Mongolië en Rusland, langs waar ze terugkeren.





"Je kan zo'n wagens nog redelijk gemakkelijk vinden online", vertelt Arno, die informaticus is in het dagelijks leven. Wat drie jaar geleden nog een lege wagen was, werd ondertussen verbouwd tot een handige camper met een dubbelbed dat in elkaar geschoven wordt, een koelkast en een douche en toilet. Dat de hal van het leefgedeelte tegelijkertijd ook de douchecel is, zegt veel over de manier waarop Arno zijn camper heeft uitgedacht. Via een luikje kan je dan naar de bestuurderszetel kruipen. Onder het bed zitten vaten voor 200 liter water en er zijn twee batterijen die opgeladen worden door de zonnepanelen op het dak.





"Ik heb alles zelf opgezocht en ingericht", vertelt Arno. "Ik heb enkele handige voorbeelden gevonden en verder vooral zelf uitgezocht hoe ik zoveel mogelijk kon voorzien in een beperkte ruimte. Hij volgde ook wat lessen om de auto zelf te kunnen onderhouden. "We hebben bewust een voertuig gekozen waar je ook in verre landen kan aan werken omdat het niet uitgerust is met alle nieuwste technieken. Ik kan zelf wat kleine problemen oplossen, maar als er iets ernstiger is zullen we toch hulp moeten inroepen."





Driejarenplan

Het koppel wilde al langer voor lange tijd op reis gaan.





"We hadden er al over nagedacht maar wilden wachten tot onze kinderen oud genoeg waren om op hun eigen benen te staan. Drie jaar geleden hebben we de knoop doorgehakt toen een vriendin van mij plots overleed. We beseften dat we het niet langer mochten uitstellen", vertelt Sophie.





Ze zetten een datum vast en planden drie jaar lang hun reis. "We hadden enkele regio's die in aanmerking kwamen, maar we vonden het wel leuk om de zijderoute te volgen richting China. We zullen het land zelf waarschijnlijk niet bezoeken omdat het te moeilijk is om met je eigen voertuig de grens over te steken", vertelt Sophie. Zij werkt in een opvangcentrum voor vluchtelingen van het Rode Kruis. Vermits ze ook enkele onrustige regio's zullen aandoen hebben ze de nodige voorzorgen genomen. "We hebben een satelliettelefoon mee zodat we te allen tijd hulp kunnen inschakelen, mocht het nodig zijn."





Nikab

Sophie is ook voorzien op de moslimcultuur.





"Arno kocht voor mijn kerst een nikab (traditioneel kledingstuk dat gedragen wordt door islamitische vrouwen en waarbij enkel het gezicht zichtbaar is, nvdr) Dat zal wel nodig zijn in Iran bijvoorbeeld. Ik weet wel nog niet hoe ik het moet aantrekken", lacht Sophie.





Vertrek op 2 april

De Bredenaars vertrekken op 2 april.





"Eerst hadden we 1 april gezegd, maar omdat sommige vrienden denken dat het een grap is, hebben we datum maar en dagje verzet."