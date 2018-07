"Interesse voor houtbewerking was er gewoon" ROBIN STAAT ALS VIJFDE GENERATIE AAN HET ROER VAN HET FAMILIEBEDRIJF LEEN BELPAEME

02u42 0 Bredene Bij Schrijnwerkerij Vandenbogaerde staat sinds dit jaar al de vijfde generatie aan het roer. Weinig familiebedrijven slagen erin om de fakkel zo lang en tegelijkertijd succesvol door te geven. Robin (29) deelt dezelfde passie met zijn voorgangers. "Er was geen druk om in het bedrijf te stappen. De interesse was er al van jongs af aan."

Schrijnwerkerij Vandenbogaerde werkt al 135 jaar in de regio sinds de oprichting door Leopold Vandenbogaerde. In 1932 stapte Kamiel in de voetsporen van zijn vader die overleden was.





In 1979 nam zoon Gerard Vandenbogaerde dan weer het roer in handen en in 1995 was het de beurt aan Marc. Begin dit jaar mocht Robin als de vijfde generatie aantreden. Marc is met zijn 56 jaar nog jong, maar hij wou de kans geven aan zijn zoon om het bedrijf verder uit te bouwen op zijn eigen manier. Ondertussen werkt hij nog altijd mee op bureau.





"Er was zeker geen druk om in de zaak te stappen. We mochten altijd doen wat we zelf wilden, maar al van jongs af aan zag iedereen dat ik de vijfde generatie zou worden. De interesse voor houtbewerking was er gewoon. Ik zag het bedrijf evolueren en werkte al mee tijdens de vakanties. Het is moeilijk uit te leggen waarom je iets graag doet, maar het zit hem in de geur die je tegemoet komt van zodra je het atelier binnenwandelt of de warmte van het materiaal. Ik vind het fantastisch wat je er allemaal mee kan maken. Als ik passeer langs een plaats waar we gewerkt hebben, geeft het enorm veel voldoening. Je maakt elke keer iets unieks. Wij doen als kleine schrijnwerkerij veel speciale werken zoals het namaken van ramen voor historische gebouwen." In de loop van de jaren zag Robin de stiel ook veranderen. "Bij de start van het bedrijf werd alles nog met de hand gedaan. Ondertussen werken we al met computergestuurde machines. Het is een van mijn eerste investeringen in het bedrijf", toont Robin. Toch staan er in het atelier ook nog heel wat overblijfselen die de geschiedenis weerspiegelen. "Dit exemplaar is de eerste machine die hier gebruikt werd. Die staat hier al enkele decennia maar doet nog altijd haar werk."





Nieuwe werkkracht

Naast vader Marc werkt ook Robins jongere broer in het bedrijf, als arbeider. "Het is leuk om in een familiebedrijf te werken. We zijn nu met zeven mensen. Je gaat op een andere manier met elkaar om. Iedereen die hier werkt is een deel van de familie." Er komt in september een nieuwe werkkracht bij in het bedrijf in de Sluizenstraat in Bredene. "Terwijl ik nu nog veel werk doe in het atelier is het de bedoeling dat ik steeds meer het werk van mijn vader overneem in het bureau. Ik wil meer tijd om klanten te bezoeken en de werven op te volgen." Of er ook een zesde generatie zal komen is nog afwachten. "Dat is totaal nog niet aan de orde, maar het zou natuurlijk wel tof zijn. Net als mijn ouders zou ik weliswaar niets verplichten. Als je als kind de zaak van je ouders overneemt, moet je dat met een eigen passie voor de stiel doen."