'Inside Outside' wint sportquiz 15 mei 2018

Tussen de uitreikingen van de Bredense sportprijzen door, werd er ook een quiz gespeeld. In vier ronden van tien vragen konden deelnemers in team deelnemen ten voordele van een Bredense vereniging. Tot en met plaats zeven waren er geldprijzen te winnen. De winnaar werd uiteindelijk het team Inside Outside, de tweede plaats ging naar De Duikernikkers en derde werd Triatlon Team Bredene 3.





(LBB)