"Huis gebouwd met eigen handen. Ik ga hier niét weg" BEWONER NIET BOOS OM NIEUWE 'BUUR', WEL VASTBERADEN TIMMY VAN ASSCHE

29 mei 2018

02u26 0 Bredene In de Kapelstraat, vlak tegenover het Staf Versluyscentrum, lijkt de woning van Louis Lingier (86) en zijn vrouw te worden opgeslokt door een groot appartementsgebouw. "Het gebouw is niet mooi, maar het hindert me evenmin", zegt Louis.

Het koppel bouwde hun huis 56 jaar geleden met eigen handen, in 2017 begon Groep Versluys er met de bouw van residentie Sunset. "Vroeger stonden in de straat allemaal rijhuizen, erachter was het een grote open vlakte met boerderijen", herinnert Louis zich. Weldra worden de 22 appartementen en twee handelspanden opgeleverd. Toch laat Louis zich niet negatief uit over het gebouw. "Ach, ik laat die mensen gewoon verder 'boeren'. Zolang de bouwwerken geen schade aan ons huis berokkenen, trek ik het me niet aan. We willen vooral met rust gelaten worden. En rustig is het nog altijd. Ik vind het gebouw niet mooi, maar ik heb er geen last van." Aan verhuizen denkt het koppel hoegenaamd niet. Ook op de vraag om het huis te verkopen, gaan ze niet in. "We hebben zelfs nieuwe ramen geplaatst. Nee, een nieuw of ander huis zien we niet zitten. We voelen ons hier goed."





Goede gesprekken

In het straatbeeld ziet de combinatie van het huisje met het grote gebouw er natuurlijk opvallend uit. Toch willen ze bij Groep Versluys mogelijke misverstanden of vooroordelen voorkomen. "De gemeente Bredene maakte jaren geleden een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Kapelstraat en Astridlaan. Daarbij werd de mogelijkheid gecreëerd om oude villa's om te vormen naar appartementen. De evolutie van de voorbije jaren in de Kapelstraat is een logisch gevolg van deze beslissing. Wij, maar ook andere bouwpromotoren, kochten vanuit economisch belang enkele gronden om er een project op te bouwen. In het geval van residentie Sunset hebben wij een vergunning ontvangen na openbaar onderzoek zonder ook maar één enkel bezwaar te hebben ontvangen. Voorafgaand de opmaak van de bouwplannen hadden wij Lingier gecontacteerd met de vraag of hij interesse had om aan te sluiten aan het aanpalende project. Los van de goede gesprekken, had hij onder geen enkele voorwaarde belangstelling om samen te werken. Zijn standpunt hebben we steeds gerespecteerd." Overigens zijn alle appartementen al verkocht. "Uiteraard hopen wij op termijn toch nog een akkoord te bereiken met Lingier, zodat eventueel in de toekomst een tweede fase kan ontwikkeld worden." Burgemeester Steve Vandenberghe besluit. "Alles is conform het RUP verlopen, het gemeentebestuur had geen enkele reden om het bouwproject te weigeren. Ik snap dat het straatbeeld er nu wat vreemd uitziet. Maar toen het nieuwe RUP werd gelanceerd en de Kapelstraat stevig werd vernieuwd - zo'n twintig jaar terug -, had je wel vaker een kleine woonst naast een grote nieuwbouw."