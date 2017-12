"Het parcours biedt veel mogelijkheden" DOMEIN GRASDUINEN ONTVANGT VEDETTEN VAN AERT EN VAN DER POEL TIMMY VAN ASSCHE

02u43 0 Benny Proot Enkele nieuwsgierige renners zoals Arno, Mats en Julie testen de piste uit. Bredene Vandaag worden meer dan 3.500 veldritfans verwacht voor de Brico Cross - ereprijs Paul Herygers. Voor het eerst wordt de wedstrijd gereden in Grasduinen. "En we pakken uit met een primeur voor de Benelux", verrast Philippe Peeters van de wedstrijdorganisatie. De politie verwacht enige verkeershinder.

Sinds 2009 zakt cyclocrossminnend Vlaanderen af naar Bredene. Na acht edities op het Paelsteenveld kiest de organisatie nu voor recreatiedomein Grasduinen als decor.





"Paelsteenveld is eigendom van zowel de gemeente als het Agentschap Natuur en Bos. Het agentschap plande er dit najaar onderhoudswerken. We speelden op zeker en zochten een alternatieve locatie om de veldrit niet in het gedrang te laten komen", legt milieudeskundige en lid van de organisatie Philippe Peeters uit. "Met de gemeente zetten we vol in op wielrennen, zowel recreatief als professioneel. We organiseren bijvoorbeeld de Bredene-Handzame Classic en richtten een mooi mountainbikeparcours in Grasduinen in. We kunnen het niet permitteren om géén cross te organiseren - ook al omdat er een contractuele afspraak is met wedstrijdsponsor Brico."





De omloop werd ingericht door ex-wereldkampioen Paul Herygers, maar ook door wielerclub Duinensprinters. Sinds vorige week zijn ruim twintig medewerkers druk in de weer. Gisteren werd de laatste hand aan het parcours gelegd. Op enkele doorgeknakte lintjes en omgewaaide nadars na was er van stormschade geen sprake.





Benny Proot Wedstrijdorganisator Philippe Peeters bij het parcours.

Primeur

"Grasduinen biedt ons veel mogelijkheden om een knap parcours van 2,6 kilometer in te richten. Terwijl Paelsteenveld met haar rechte stukken in het voordeel speelde van renners met een groot vermogen, is Grasduinen een omloop voor de technisch begaafde rijders", vervolgt Peeters. Zo zijn er zes heuvels, een zeer drassig stuk en een uitdagende zandstrook - waar normaal gezien beach volley wordt gespeeld. "We pakken ook uit met een primeur voor de Benelux. Zo komen de balkjes, waar de renners over moeten, niet op de 40 centimeter hoogte van gewoonlijk te liggen. We verlagen ze naar 25 centimeter, zodat ook de dames hun vaardigheden ten volle kunnen tonen. De wereldwielerbond UCI juicht dit toe." Enkele nieuwsgierigen, zoals Wietse en Mats Omloop en Julie en Arno Brouwers, kwamen het parcours gisteren al testen.





"Door de vele heuvels is dit een lastig parcours. Aan de voet van elke verhoging moeten we stevig optrekken. Paelsteenveld was een pak sneller", vertelt het viertal. Om 10 uur beginnen de wedstrijden van de nieuwelingen. Om 15 uur is het aan de eliterenners, zoals Wout Van Aert en Mathieu van der Poel.





Politiecontroles

"Het is niet ondenkbaar dat er van 's morgens tot in de vooravond verkeershinder ontstaat in de omliggende Duinenstraat, Zandstraat, Klemskerkestraat en Kapelstraat", laat politiecommissaris Dennis Goes weten.





"Wie niet in de buurt moet zijn, blijft er beter weg. We raden toeschouwers aan zoveel mogelijk te voet, met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Om het verkeer vlot te laten verlopen, is er in heel wat straten eenrichtingsverkeer en een parkeerverbod. Het rennerspark is op het Marktplein. De parkings ter hoogte van het Staf Versluyscentrum en langs de Zandstraat zijn voorbehouden voor de organisatie."





De parkeermogelijkheden nabij Grasduinen zijn zeer beperkt. "We dringen erop aan dat bezoekers respectvol omgaan met de buurt en niet eender waar de auto achterlaat. We raden aan om langs de Koninklijke Baan te parkeren. We zullen controleren op fout geparkeerde wagens."