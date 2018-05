"Gordijn dicht, geen kind heeft iets gezien" GEWAPENDE MOORDENAAR OP FLATGEBOUW NAAST BASISSCHOOL LEEN BELPAEME EN JELLE HOUWEN

15 mei 2018

03u09 0 Bredene De 195 leerlingen van De Zandlopertjes afdeling Groenendijk mochten gisteren hun school niet verlaten. Want op het dak van flatgebouw Nautilus stond de gewapende man (en oud-leerling) die even daarvoor zijn vrouw had vermoord in Oudenburg. De jongste kinderen kregen een leugentje om bestwil, de oudere werden wél ingelicht.

De wijk Groenendijk in Bredene stond gisterenmiddag rond 14 uur in rep en roer. De dader van een gezinsdrama in Oudenburg was naar het dak van de Nautilus in Bredene gevlucht. De hele buurt werd afgezet omdat de man gewapend was. Ook de 195 leerlingen van De Zandlopertjes mochten niet naar buiten. Tot het verlossende nieuws kwam, de man, trouwens zelf oud-leerling van de school, had zich zonder schermutseling laten overmeesteren. De ouders sloten hun kinderen dicht in de armen toen ze om 17.20 uur eindelijk naar de schoolpoort mochten. De school was erin geslaagd om heel wat ouders te verwittigen, maar niet iedereen. "De school had ons toch kunnen verwittigen. Ik wist van niets. Ik ben wel blij dat hij goed werd opgevangen", zegt één mama. Ook haar zoon van 9 is onder de indruk. "Hij durft morgen niet naar school te komen", zegt de mama.





Meneer met wapen

Toch werden de kinderen goed afgeschermd, ze hebben weinig van het drama gemerkt. Er was ook nooit paniek. "Tijdens de speeltijd mochten de kinderen niet naar buiten, zogezegd vanwege de hevige wind. De kleuters hebben geoefend voor het schoolfeest en hebben nooit gemerkt dat er iets aan de hand was. Hun paviljoen ligt heel dicht bij het appartementsgebouw, maar gelukkig hebben onze leraars hen goed beziggehouden", vertelt directeur Gunther Vanmassenhove.





De oudere kinderen werden wél ingelicht. "We hebben hen de situatie heel summier uitgelegd. In tijden van sociale media zouden ze het toch snel ergens lezen en we wilden zelf de situatie kunnen schetsen. Dat was natuurlijk wel even een schok, maar ze zijn allemaal heel rustig gebleven en hebben spelletjes gespeeld." In de klassen werden de gordijnen gesloten. De leerlingen hebben niets van het drama gezien. Wel weten ze heel goed wat er aan de hand was. "Er stond een meneer met een wapen, hij heeft zijn vrouw vermoord", weet de 10-jarige Casper. "We waren wel wat ongerust dat er iets zou gebeuren of dat er iemand op ons zou schieten."





Goed aangepakt

Voor de ouders zelf was het ongeduldig afwachten. "Toen mijn zoon om 16.15 uur nog niet thuis was, vond ik het wel vreemd. Ik zag op Facebook dat er iets aan de hand was en ben ter plaatse gekomen. Ik ben zelf niet echt ongerust geweest, ik wist dat de kinderen in goede handen waren. De school heeft het goed aangepakt, die man had tenslotte al schoten gelost", vertelt papa Thomas Bauwens.





Oud-leerling

De gebeurtenis was sowieso een schok voor de hele wijk. De dader groeide er ook op. K.L. is zelf oud-leerling in de school en kwam er onlangs nog om flyers uit te delen voor zijn shows als clown. "Ik kan het echt niet geloven", zegt directeur Vanmassenhove en oud-leerkracht. "Het nieuws komt hard aan." Ook de kinderen kennen de man als clown. "We zullen hier zeker op verder werken", aldus de directeur. "We hebben afgesproken dat we de kinderen zullen laten vertellen over wat er gebeurd is. Als er vragen komen, zullen we daar open en eerlijk op proberen te antwoorden, zodat ze dit goed kunnen verwerken."