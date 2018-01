"Bredene moet Bredene blijven" 25 januari 2018

Tijdens de Burgemeestersmarathon op Radio 2 heeft Bredens burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) nog eens duidelijk gemaakt dat hij gekant is tegen gelijk welke fusie van zijn gemeente. Momenteel laat de Vlaamse regelgeving vrijwillige fusies toe maar sommigen denken ook aan verplichte fusies in de toekomst. Bredene zegt hier echter duidelijk neen tegen. "Bredene moet Bredene blijven. We hebben de voorbije jaren aangetoond voldoende efficiënt, bestuurskrachtig en dynamisch te zijn om ook de volgende jaren op eigen benen te kunnen staan en de bestuurlijke uitdagingen aan te kunnen. Ons bestuur staat heel dicht bij zijn inwoners en dat is mogelijk door precies de kleinschaligheid van de gemeente", zegt Vandenberghe. Johan Vande Lanotte (sp.a), burgemeester van Oostende, liet tijdens dezelfde marathon weten de keuze van de Bredene te respecteren. "Oostende, Bredene en Oudenburg zijn één agglomeratie, maar als Bredene een fusie niet ziet zitten, heeft het geen zin om iets op te leggen." (LBB)