‘Bredene Festivalt’ mikt op gezinnen: Raymond van het Groenewoud voor de ouders, Ketnetband voor de kinderen Internationale headliner wordt later bekendgemaakt Leen Belpaeme

18 februari 2019

12u41 0 Bredene ‘Bredene Festivalt’ is de vervanger van Afro C festival in Bredene op 10 en 11 augustus. Er kwam heel wat kritiek op het afvoeren van Afro C. “Maar we hebben gekozen om te stoppen op een hoogtepunt. Nu gaan we voor een gezinsvriendelijk festival met heel wat animatie en optredens voor jong en oud”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a)

Dat Afro C wordt afgevoerd, is voor veel liefhebbers én voor organisator Rutger De Cloedt een grote ontgoocheling. Burgemeester Vandenberghe: “We begrijpen de emotionele reacties, heel wat Bredenaars houden van de traditionele verbroedering in het tweede weekend van augustus. Wij willen ook niet dat die verbroedering verdwijnt. Maar we gaan wél weg van een nichefestival met focus op wereldmuziek en kiezen voor een festival voor een breder publiek. De programmatie zal niet uniek zijn, maar de manier waarop we het weekend zullen aankleden wel”, belooft de burgemeester. De gemeente wil vooral gezinnen met kinderen aantrekken. “Bredene Festivalt wordt een plaats waar ouders zich kunnen amuseren, maar waar ook kinderen zich zullen kunnen uitleven.”

Nog steeds gratis

Het nieuwe festival blijft gratis. “Op de zone van de billenkarrenpiste op ’t Paelsteenveld komt een Kids Event met attracties en kinderanimatie. De ambitie is om het grootste gezinsfestival van de kust te worden. Op zaterdag staat daarom de Ketnetband op het programma. Verder komen ook Abba Gold en Mercury Rising. Zondag staat in het teken van het Nederlandse lied met Augustijn Vermandere, Frank Boeijen, De Mens en Raymond van het Groenenwoud. Een internationale headliner zal het festival afsluiten. Die naam wordt pas later bekendgemaakt”, licht schepen van Toerisme Alain Lynneel (sp.a) toe. Naast de muziek zal er ook straattheater zijn en een Street Food Lane. “In plaats van enkel zuiderse gerechten komt er een variatie aan standjes. Duurzaamheid wordt ook belangrijker.”

Geen dancefestival meer

De voorbije drie jaar werd ook telkens een extra festival gekoppeld aan Afro C om de kosten voor de infrastructuur te kunnen delen. Daar stapt de gemeente nu van af. “De infrastructuur zal sowieso al kleiner zijn. Het danceconcept was ook niet altijd een onverdeeld succes, dat moeten we toegeven. De evenementen die minder presteerden, hebben we uit het programma gehaald. We mikken nu wel extra op enkele pieken in de zomerprogrammatie”, zegt de burgemeester.