'Bomenleerpaden' geven meer uitleg in het park 07 februari 2018

02u35 0

Bredene zal binnenkort twee 'bomenleerpaden' aanleggen. Het is de bedoeling om doorheen het Vicognepark en Ramakerspark borden te plaatsen met uitleg over een twintigtal verschillende boomsoorten. Op de borden zullen wandelaars onder meer de naam en wetenschappelijke naam van de planten terugvinden, alsook interessante weetjes over de soort. Bredene hoopt dat de leerpaden ook een meerwaarde betekenen voor de nabijgelegen scholen De Zandlopertjes en VBS Duinen. De bomenleerpaden komen er op voorstel van gemeenteraadslid Sandy Dobbelaere (sp.a), die dit educatief project enkele jaren geleden lanceerde. Het gemeenteraadslid staat zelf in het onderwijs. "Tijdens een wandeling door het park kunnen kinderen gemakkelijk geboeid raken door de schoonheid en diversiteit van planten. Enthousiast stellen ze dan vragen, waar we als volwassenen vaak zelf geen antwoord op kunnen geven", aldus Dobbelaere. (LBB)