Zomerfest verhuist naar station Noorderkempen 12 februari 2018

02u42 0 Brecht De tweede editie van het het dj- en schlagerfestival Zomerfest verhuist dit jaar naar het grasveld aan het Station Noorderkempen. De eerste editie lokte 2.500 bezoekers.

Dieter Van Daele, ook bekend van 2Empress, verhuist zijn vorig jaar opgestarte festival Zomerfest dit jaar al meteen naar een nieuwe locatie. "De Kraaienhorst was op zich wel goed, maar we kregen van veel mensen de reactie dat de bereikbaarheid met vooral het openbaar vervoer niet optimaal was", zegt Dieter Van Daele. "Daarop zijn we op zoek gegaan naar een alternatief en toen kwamen we uit bij het grote grasveld naast de parking van het Station Noorderkempen. De NMBS ging er ook direct mee akkoord." Volgens Van Daele zijn er alleen maar voordelen. "We zijn nu volgens mij het festival dat het beste bereikbaar is met het openbaar vervoer", lacht de organisator. "Er liggen ook tal van fietsroutes in de buurt. De op- en afrit van de E19 naar Breda en Antwerpen ligt er ook vlak bij. En bovendien kunnen we op deze locatie ook meer mensen ontvangen." Dit jaar zal Zomerfest plaatsvinden op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli. (VTT)