Zomerfest geeft podium aan 17 jonge dj-talenten 18 mei 2018

De organisatie van Zomerfest is volop aan het aftellen. Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli is het station Noorderkempen de uitvalsbasis voor het festival met op zondag onder meer Sam Gooris, Bart Kaëll, Steve Tielens en andere Vlaamse charmezangers. Dit jaar pakt Zomerfest ook uit met iets creatiefs voor jonge dj-talenten uit de regio waarover de organisatie nog niet veel details wil prijsgeven. "We krijgen jaarlijks meer dan honderden aanvragen van jonge deejays die vragen om een kans op Zomerfest", zegt organisator Dieter Van Daele. "Het is altijd jammer dat we zoveel talent moeten weigeren. Daarom hebben we de koppen bij elkaar gestoken en iets origineels gecreëerd om een zeventiental jonge deejays uit de regio een kans te geven op Zomerfest dit jaar. Hoe we dat gaan doen, houden we nog even stil (lacht)."





(VTT)