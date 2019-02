Zoektocht naar gemachtigde opzichters Toon Verheijen

01 februari 2019

De gemeente en politie zijn op zoek naar gemachtigde opzichters die zich ‘s morgens tussen 7.30 en 8.45 uur even kunnen vrijmaken om ervoor te zorgen dat schoolkinderen (en hun ouders of grootouders) veilig de straat kunnen oversteken. De gemeente is vooral dringend op zoek naar een gemachtigd opzichter voor het kruispunt Dorpsstraat/Kerkstraat in Sint-Lenaarts en in Brecht (Lessiusstraat en Vaartstraat). DE gemeente zorgt voor een vergoeding, een korte opleiding door de politie, een volledige uitrusting en een degelijke verzekering. Meer info 03 660 25 58 of kristine.vanbavel@brecht.be.