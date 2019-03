Woning onbewoonbaar door hevige dakbrand Sander Bral

24 maart 2019

Er brand is lelijk tekeer gegaan op een woning aan de Kerklei in Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht). Er is veel schade aan het dak van de woning maar er vielen gelukkig geen gewonden. Toen de brandweer arriveerde, stond het dak al in lichterlaaie. De vlammen zouden ontstaan zijn in de slaapkamer en daarna sloegen ze over naar het dak. De woning is onbewoonbaar verklaard.

Terwijl de brandweer zijn werk deed was de Kerklei volledig versperd.