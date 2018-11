Winnaars fotozoektocht in de bloemetjes gezet Toon Verheijen

13 november 2018

Van mei tot en september organiseerde Toerisme Brecht een fietszoektocht met als thema ‘Het verleden van Brecht’. Het parcours, dat ook geschikt was voor gezinnen, trok langs al dan niet bekende monumenten en belangrijke landschappelijke elementen. In de gratis kinderversie zorgden Kik en Eek voor speelse opdrachten zodat ook de kleine trappers zich niet verveelden.

In totaal kochten 237 personen een deelnameboekje om individueel of in groep deel te nemen en 97 personen leverden hun boekje in om kans te maken op een prijs. Schepen van Toerisme Kris Kenis en de voorzitter van de adviesraad Jef Verschueren hebben de winnaars in de bloemetjes gezet.