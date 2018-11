Werken op E19 week vroeger klaar Toon Verheijen

14 november 2018

17u04 0 Brecht De werken op de E19 richting Nederland tussen Brecht en Loenhout zijn een week eerder klaar dan gepland. De aannemer legt de komende dagen de laatste hand aan de werken.

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert dit jaar en in 2019 grondige vernieuwingswerken op drie verschillende locaties van de E19 ten noorden van Antwerpen. De voorbije weken werd er gewerkt tussen Brecht en Loenhout in de richting van Nederland. En er is goed nieuws. De aannemer kan de werkzaamheden een week vroeger afronden dan voorzien. De komende dagen wordt de laatste hand gelegd aan de vernieuwing van het wegdek. Zondagochtend zijn de werken volledig klaar en is er geen hinder meer voor het verkeer.

Vangrails

De komende dagen worden nog enkele laatste werken uitgevoerd zoals het plaatsen van de nieuwe betonnen vangrails in de middenberm. Tegen zaterdagmiddag zullen de werken klaar zijn en vanaf zaterdagavond start de aannemer met het wegnemen van de signalisatie. Het verkeer moet dan tijdelijk nog even in beide richtingen over één rijstrook . Zaterdagavond rond middernacht beschikt het verkeer richting Nederland opnieuw over de twee normale rijstroken. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag wordt de signalisatie op de kant richting Antwerpen weggehaald. Tegen zondagochtend 9 uur is de snelweg opnieuw volledig open in beide richtingen.