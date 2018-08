Wegenwerken van start aan Sint-Michielskerk 22 augustus 2018

Een aannemer voert tussen 22 en 24 augustus werken uit op de Biest/Lessiusstraat in het centrum van Brecht. Ter hoogte van de Sint-Michielskerk wordt in de rijrichting naar het kruispunt met de N133 een beschadigde zone van het wegdek hersteld. De toplaag asfalt wordt in deze zone vernieuwd. Er blijft steeds verkeer mogelijk in beide richtingen. (VTT)