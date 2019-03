Wagen volledig uitgebrand in Sint-Lenaarts: mogelijk brandstichting Toon Verheijen

11 maart 2019

07u49 0

Aan Eester in Sint-Lenaarts is afgelopen nacht even na 4 uur een wagen uitgebrand. De auto stond naast een woning geparkeerd en is vermoedelijk in brand gestoken. Het labo kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen te doen. Omdat de laatste tijd vooral in Antwerpen autobranden gelinkt worden aan het drugsmilieu, wordt dat ook hier nagegaan.