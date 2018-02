Wagen gaat meermaals over de kop: twee zwaargewonden 05 februari 2018

02u34 0 Brecht Twee inzittenden van een personenwagen zijn zaterdagnacht zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht nadat ze over de kop gingen met hun wagen. Het ongeval deed zich voor rond half twee op de E19 richting Antwerpen tussen Brecht en deelgemeente Sint-Job-in-'t-Goor.

Om een nog onbekende reden week de bestuurder af van het wegdek en knalde hard tegen de vangrail links van de snelweg. Door de klap werd de wagen weggekatapulteerd richting het rechterrijvak. Daar ging het voertuig meermaals over de kop over de vangrail om op de rechterberm op zijn dak tot stilstand te komen.





Beide inzittenden moesten door de brandweer bevrijd worden. Ze werden zwaargewond uit het wrak gehaald maar ze verkeerden nooit in levensgevaar.





(BSB)