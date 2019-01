Wagen brandt uit op E19 in Brecht Toon Verheijen

18 januari 2019

08u16 0

Een auto is vrijdagmorgen uitgebrand op de E19 ter hoogte van Brecht in de richting van Nederland. Volgens getuigen stond de wagen op de pechstrook volledig in brand. De politie heeft de rechter rijstrook ook afgesloten voor het verkeer.

#E19 Ongeval thv Brecht → Nederland, 1 rijstrook versperd. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link