Wagen belandt in voortuin 16 juli 2018

02u27 0

Op het kruispunt van Heihoefke en Kraaienhorst in Brecht zijn zaterdagmiddag twee wagens stevig tegen mekaar gebotst. Beide belandden tegelijk op het kruispunt en de ene wagen heeft letterlijk de andere opgeschept. Die laatste ging overkop en belandde uiteindelijk in de voortuin van een woning. Twee inzittenden van de aanrijdende wagen bleven ongedeerd. Eén vrouw raakte lichtgewond in de wagen die overkop ging, zij moest door de brandweer bevrijd worden. Zij werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. (NBA)