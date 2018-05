Vrouw (56) in levensgevaar na aanrijding op zebrapad 24 mei 2018

02u48 0 Brecht Een 56-jarige vrouw uit Wuustwezel is woensdagmorgen levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval in de Beukenlei. Het slachtoffer wilde de baan oversteken ter hoogte van warenhuis Lidl.

"De vrouw stak de baan over op het zebrapad", zegt Evelyn Tiebos, woordvoerster van de politiezone Voorkempen. "Daar werd ze gegrepen door het voertuig. Het slachtoffer werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het UZA in Edegem."





De toestand van het slachtoffer werd in de loop van de namiddag weer stabiel waardoor het acute levensgevaar week. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht.





De bestuurder van de wagen, een 34-jarige man uit Brecht, liep geen verwondingen op maar was wel aangedaan door het ongeval. Op de sociale netwerksite Facebook werd het ongeval druk besproken.





Heel wat buurtbewoners klagen over de onveiligheid in de straat.





(VTT)