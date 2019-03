Vrachtwagensluis faalt: gemeente voert tonnagebeperking in Toon Verheijen

15 maart 2019

Brecht De gemeente Brecht wil zo snel mogelijk een tonnagebeperking invoeren in deelgemeente Sint-Job-in-'t-Goor. De oorzaak is de falende invoering van een vrachtwagensluis die al jaren aansleept. De camera's hebben een accuraatheid van amper 65 procent.

De gemeente Brecht is al enkele jaren bezig met het invoeren van een vrachtwagensluis om vooral Sint-Job te ontlasten van zwaar verkeer. Maar al geruime tijd is er een discussie aan de gang tussen de politiezone Voorkempen en netwerkbeheerder Proximus over de accuraatheid van het systeem. “We hebben in september nog testen laten uitvoeren en de camera’s scoren slechts een juistheid van 65 procent en dat is uiteraard te weinig”, zegt schepen van mobiliteit Eline Peeters (N-VA). “De politiezone en Proximus voeren daarover nog discussie. Maar we kunnen niet gewoon blijven toekijken als bestuur. Daarom zijn we van plan een aanvullend verkeersreglement op te maken om toch zo snel mogelijk een tonnagebeperking in te voeren. Dit zal dus aangegeven worden met verkeersborden. We bekijken of en hoe handhaving eventueel via de bestaande camera’s kan gebeuren. Naast deze tonnagebeperking zal er in de toekomst ook werk gemaakt worden van andere maatregelen om eventuele hinder van vracht- en busverkeer zoals sluipverkeer, stilstaan en parkeren in woonstraten aan te pakken.”

Niet volzetten

De gemeente wil wel niet meteen heel Sint-Job volzetten met verkeersborden en kiest daarom voor een zonale tonnagebeperking. Het zou dan gaan om de Sluisvijfbaan (tegen de Eikenlei), Kattenhoflaan (aan de grens met Schilde), Bethaniënlei (aan de grens met Schilde) en de Handelslei (aan het kruispunt). Aan het kruispunt Sint-Job, in de Eikenlei en het kruispunt Bethaniënlei – Waterstraat zou dan al een voorsignalisatie geplaatst worden. We bekijken of dit ook al vroeger kan, bijvoorbeeld aan op- en afritten. “Er moeten ondertussen nog samen met de politie enkele zaken in orde moeten worden gebracht zoals de juiste verkeersborden, afspraken rond tonnage en het protocol.

Voor de handhaving bekijken we of we toch al gebruik kunnen maken van de camera’s, waarbij er nog wel een manuele check zal moeten gebeuren”, aldus Eline Peeters nog.