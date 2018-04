Vrachtwagen rijdt in op file: bestuurder zwaargewond 24 april 2018

02u46 0

De bestuurder van een kleine vrachtwagen is gistermorgen rond 8 uur zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de E19 in Brecht in de richting van Antwerpen. De bestuurder had om een onduidelijke reden niet gezien dat hij een file naderde en is achteraan ingereden op zijn voorligger. De cabine werd nagenoeg volledig verbrijzeld. De bestuurder moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd met zware verwondingen aan onder meer armen en benen overgebracht naar het ziekenhuis. De twee vrachtwagens moesten getakeld worden. (VTT)