Vrachtwagen kantelt en belandt in berm 19 mei 2018

02u27 0

De bestuurder van een vrachtwagen verloor gisterenochtend rond half zes de controle over zijn stuur op de E19. Het voertuig week af van de rijbaan en kantelde om. Het gevaarte kwam deels op het tegenovergestelde rijvak en deels op de zijberm terecht. De trucker raakte bij wonder niet gewond door de enorme klap. Het incident bracht wel heel wat verkeershinder met zich mee omdat de vrachtwagen getakeld moest worden. Pas drie uur na het ongeval kon de weg terug vrijgemaakt worden. De schade aan de chauffeurscabine is groot. De dag voordien kwam in Brecht ook al een vrachtwagen op zijn zij terecht. Daarbij raakte de lading, honderden kilo's vlees, verloren. (BSB)