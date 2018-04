Voorzitter N-VA overleden 10 april 2018

De 66-jarige Bruno Bellens, voorzitter van N-VA in Brecht, is eind vorig week overleden. Bruno werd geboren op 12 februari 1952. Hij was gepensioneerd bedrijfsdirecteur Retail en Logistiek. Bruno was acht jaar voorzitter van de N-VA -afdeling in Brecht. Sinds enkele weken werd hij als voorzitter tijdelijk vervangen door Kris Janssens wegens gezondheidsredenen. "Hij was iemand met het hart op de juiste plaats die voor alles wel een oplossing vond. Bruno heeft N-VA Brecht mee groot gemaakt en niets was hem te veel. Hij stond steeds klaar om ons te vertegenwoordigen op tal van jaarmarkten, het bussen van folders en huis-aan-huisbladen. Hij was echt een manusje van alles", aldus Kris Geysen.





De uitvaartplechtigheid van Bruno Bellens vindt plaats op 14 april in het Uitvaartcentrum van Schilde om10 uur. (VTT)