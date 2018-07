Vlaams Belang kiest voor jeugd 25 juli 2018

Oppositiepartij Vlaams Belang pakt uit met een aantal jonge mensen op de lijst. Ze hoopt ook het herstel in te zetten, want waar het in 2006 nog acht zetels haalde, waren dat er in 2012 nog maar drie. "Er loopt te veel mis in Brecht", zegt fractieleider Patrick Van Assche. "Financieel staan we er helemaal niet zo goed voor als het bestuur ons wil doen geloven. De communicatie tussen bestuur en inwoners loopt systematisch mank. Daar willen wij veranderingen in brengen."





De jonge nieuwkomers zijn Ilse De Beuckelaer (24), Yana Dries (19) en - iets minder jong - Bart Foscez (36) op plaatsen 3, 4 en 5. Ook Patrick Van Assche, voorzitter Christ'l Van Akeleyen en lijstduwer Freddy Van Riet staan al zeker op de lijst. "We rekenen daarvoor op een vierde zetel en hopen op een vijfde", zegt Patrick Van Assche. (VTT)