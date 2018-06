Villa Nottebohm in stilte afgebroken BEKENDE REGISSEUR TIM BURTON GEBRUIKTE HET KASTEEL ALS INSPIRATIE KRISTOF DE CNODDER

22 juni 2018

03u08 0 Brecht Ietwat geruisloos verdween een van de bekendste gebouwen van Brecht uit het dorpsbeeld. Villa Nottebohm - die ooit nog opdook in een film van de vermaarde regisseur Tim Burton - werd afgebroken. "Het pand stond al jaren te verkommeren, maar toch blijft de sloop een spijtig gegeven", zegt burgemeester Luc Aerts.

Villa Nottebohm werd in het begin van de vorige eeuw opgetrokken als buitenverblijf voor de gegoede Antwerpse familie Nottebohm-Kreglinger. Sinds de jaren tachtig stond het landhuis in het gehucht Overbroek leeg, met als voor de hand liggend gevolg dat het alsmaar meer aan het verkommeren was. Op het einde groeiden er zelfs bomen uit het dak. Enkele maanden geleden besloten de nazaten van de Nottebohms een sloopvergunning aan te vragen voor het gebouw. De 30.000 euro leegstandtaks die men jaarlijks moest betalen wou men niet langer ophoesten.





"Als gemeentebestuur hebben wij die vergunning in eerste instantie geweigerd", vertelt Brechts burgemeester Luc Aerts (CD&V-CDB). "Want hoewel Villa Nottebohm niet officieel beschermd was als monument, vonden we dat er toch een zekere erfgoedwaarde aan vasthing. De familie ging echter in beroep bij de provincie en kreeg daar dan toch groen licht voor de afbraak." Eerder dit jaar werd de sloophamer effectief bovengehaald, maar dat ging wat onopgemerkt voorbij omdat de villa niet echt zichtbaar was vanop de straat.





Wou niet wachten

Luc Aerts betreurt dat het gebouw inmiddels is verdwenen, ook al kan hij ergens wel begrip opbrengen voor het feit dat de familie Nottebohm af wou van de leegstandsbelasting. "We beseffen dat het voor eigenaars van dit soort monumentale gebouwen niet altijd evident is om er een economisch nuttige bestemming aan te geven. Dit komt omdat ze vaak gebonden zijn aan bepaalde stedenbouwkundige voorschriften. Net daarom werken we in onze gemeente aan een Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat meer mogelijkheden moet bieden. Jammer genoeg wou de familie Nottebohm niet wachten op de voltooiing van dat RUP. Eerlijk gezegd heb ik ook geen idee wat de familie nu nog van plan is met het domein." Zelf kregen we de Notthebohms ook niet te pakken voor wat extra toelichting.





Hoe dan ook: de villa is weg en zal nooit meer terugkomen. Gelukkig leeft ze wel voort in de film 'Miss Peregrine's Home for Peculiar Children' van Tim Burton. De Amerikaanse regisseur gebruikte het gebouw in 2011 als decor. Het is te zeggen: hij baseerde zijn decor op een foto van de villa. "Zelf heb ik de film nog nooit gezien", bekent burgemeester Aerts. "Maar misschien kan dat er binnenkort nog weleens van komen."