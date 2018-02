Vijf hectare heide verwoest 20 BRANDWEERWAGENS, 70 MANSCHAPPEN EN 2 HELIKOPTERS INGEZET SANDER BRAL

09 februari 2018

02u37 18 Brecht Het natuurreservaat en militair domein Groot Schietveld tussen Brecht en Wuustwezel stond gisterenmiddag opnieuw in lichterlaaie. Zes brandweerkorpsen konden met de hulp van een blushelikopter voorkomen dat er niet meer dan vijf hectare heidelandschap in as opging. Onderzoek moet uitmaken of schietoefeningen op het terrein de brand veroorzaakt hebben.

Op 16 maart van vorig jaar werd er nog zestig hectare natuurgebied van het Groot Schietveld verwoest en een kleine maand later woedde daar opnieuw een brand. Gisterenmiddag was het opnieuw prijs op het natuurgebied en militair domein maar de hulpdiensten konden de schade beperken tot vijf hectare vernield heidegebied.





Pijpenstrootje

"De grote boosdoener is het pijpenstrootje", legt brandweercommandant Koen Vanderzwalm uit, die gisteren de leiding over de operatie had. "Een grassoort die in het voorjaar altijd zeer droog staat op de militaire domeinen hier en op de Kalmthoutse Heide. Bij de minste brandhaard verspreidt het pijpenstrootje de vlammen razend snel."





De oproep van de brand kwam bij de brandweer binnen rond twintig voor één. "We kennen de ernst van dat soort branden wel en hebben onmiddellijk drie verschillende posten van de Brandweer Zone Rand aangestuurd", gaat Vanderzwalm verder. "Wanneer die arriveerden, was de brand al zeer omvangrijk. We hebben de actie vergroot naar zes posten en de operationele coördinatiefase in gang gezet in samenwerking met de politie en de medische diensten. We kregen ook de hulp van de federale politie die twee helikopters stuurden, één om te blussen en één voor surveillance."





Windstil

Bij de grote brand van maart kwamen ook de Civiele Bescherming en het leger ter plaatse met grote bosbrandwagens om greppels te graven. "Die kwamen ook preventief ter plaatse maar die grote middelen hebben we niet moeten inzetten. Na ongeveer anderhalf uur hadden we ervoor gezorgd dat de brand niet meer kon uitbreiden. Daarna was het enkel nog een kwestie van uitblussen en nazorgen. Gelukkig was het volledig windstil, dat heeft ons enorm geholpen. Over de oorzaak kunnen we ons nog niet uitspreken. Wel is het verdacht vroeg in het jaar voor een natuurbrand."





Er waren al de hele dag schietoefeningen aan de gang op het domein. "We zijn het intussen gewoon maar de knallen daverden harder dan ooit", zegt Koen Charpentier uit Brecht, die in vogelvlucht enkele kilometers van het schietveld woont. "De voegen van mijn dakrand scheuren er zelfs van en het marmer van mijn open haard breekt los. Maar bewijs maar eens dat het door die knallen komt? Die schietoefeningen zijn totaal overbodig en op de koop toe veroorzaken ze nog eens brand ook."





In buurgemeente Wuustwezel zijn ze ook al gewend aan het geknal. "We snappen dat die trainingen nuttig zijn voor defensie", klinkt het. "Maar drie tot vier branden per jaar kan toch niet de bedoeling zijn? Zo blijft er van het natuurgebied niet veel over. De oorzaak zou elders liggen? Het lawaai van knallen stopte pas toen het vervangen werd door loeiende brandweersirenes. Toevallig?"





Defensie liet gisterenavond weten dat het onderzoek naar de oorzaak van de brand lopende is.