VIDEO. Twee ongevallen zorgen voor grote hinder op E19 Toon Verheijen

14 februari 2019

15u01 0

Twee verkeersongevallen zorgen voor ernstige verkeershinder op de E19 ter hoogte van Sint-Job-in-’t-Goor in de richting van Nederland. Omstreeks 13.30 uur geraakten twee vrachtwagens betrokken in een aanrijding. Een van de vrachtwagens week uit en botste tegen de betonnen middenberm waardoor ook de cabine afbrak. De brandweer moest de bestuurder bevrijden. Om het ongeval vlot te kunnen afhandelen, sloot de wegpolitie de volledige rijbaan af en moest het verkeer via de parking omrijden.

In de staart van de file gebeurde dan een nieuwe aanrijding met een personenwagen, een bestelwagen en een motorrijder, maar die voertuigen konden zich op de pechstrook zetten waardoor daar de hinder eerder beperkt bleef.