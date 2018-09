Verrassing! Fonkelnieuwe speeltuin voor Sint-Rafaël 04 september 2018

Voor de leerlingen van Sint-Rafaël, een school voor buitengewoon onderwijs in Sint-Job-in-'t-Goor, was de eerste schooldag dit jaar nog iets specialer.





De leerkrachten en de directie hadden samen met de Vriendenkring (ouderraad) een verrassing in petto. Ze hebben een fonkelnieuwe speelweide met enkele speeltoestellen gekregen. Directrice Ilse Hermans knipte gisteren het lintje door waarna heel wat kinderen door het dolle heen de speeltuin bestormden. "Van de Rotary hebben we ook nog een veertoestel gekregen", vertelt Hermans.





(VTT)