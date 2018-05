Vernieuwde Aldi opent de deuren 01 juni 2018

Warenhuisketen Aldi opent op zaterdag de volledig vernieuwde winkel in Sint-Job-in-'t-Goor. De winkel aan de Handelslei wordt als een van de allereerste in België omgebouwd naar het allernieuwste ALDI-winkelconcept. Zo komt er een uitgebreide broodafdeling, een versmarkt met groenten en fruit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair en heldere ledverlichting. Het aantal artikelen in de vernieuwde ALDI-winkels wordt niet uitgebreid met uitzondering van een reeks verse producten. De ombouw van de winkel in Sint-Job-in-'t-Goor maakt deel uit van een grotere restyling van de hele warenhuisketen. (VTT)