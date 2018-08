Vergunning voor parking station geweigerd 09 augustus 2018

02u45 0 Brecht De Vlaamse Overheid heeft de vergunning geweigerd voor de uitbreiding van het station Noorderkempen in Brecht. De gemeente vreest nu voor een immense overlast na de zomervakantie en geeft als advies om een parkeergebouw of parkeergarage te bouwen.

De Liga der Ontsluiting van de Noorderkempen stelde gisteren nog een nieuw memorandum op om de problemen rond het station Noorderkempen aan te kaarten. Een van de punten was de te gebrekkige parking. Nu lijkt dat probleem de komende tijd nog groter te worden. Want hoewel er geld was voorzien vanuit de hogere overheden om de parking uit te breiden, wordt nu de bouwvergunning geweigerd.





300 plaatsen

De NMBS had een aanvraag ingediend voor zo'n driehonderd extra parkeerplaatsen. "De vergunning is geweigerd omdat er op vlak van ruimtelijke ordening te veel open ruimte zou ingenomen worden", vertelt schepen Luc Torfs (Groen). "Ook zou er een probleem zijn met de infiltratie van het mogelijke regenwater. Dat is natuurlijk wel een belangrijk aspect, want enkele maanden geleden was er nog serieuze wateroverlast in onze gemeente. Onder meer de parking van het Station Noorderkempen was een van de plaatsen die meteen onder water liep."





Ondergronds

De gemeente heeft in het dossier van de parking alleen maar een adviserende rol. "Ons voorstel is nu om het hele dossier te herbekijken", zegt Torfs. "We denken dat de NMBS best kiest voor een parkeergebouw ofwel voor een ondergrondse parking."





Controle

"Er moet in elk geval iets gebeuren, want na de zomer zitten we daar bijna zeker weer met parkeerproblemen. De politie zal er wel controle doen, maar als je geen alternatief kunt bieden dan is zo'n controle ook een beetje dubbel."





De NMBS beweerde gisteren nog niet op de hoogte te zijn van de weigering van de vergunning en gaat nu na welke stappen ondernomen moeten worden. (VTT)