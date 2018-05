Verdachte (75) van aanranding: "Kleindochter wil mijn geld" 19 mei 2018

02u27 0 Brecht Het openbaar ministerie heeft vrijdag vijf jaar cel gevorderd voor een 75-jarige man uit Brecht, die zijn stiefkleindochter zou hebben aangerand en verkracht. De beklaagde ontkent en vraagt de vrijspraak.

De zeventiger werd vorig jaar veroordeeld tot veertig maanden voorwaardelijk voor het bezit en het verspreiden van kinderporno. Toen zijn nu 25-jarige stiefkleindochter dat vernam, vertelde ze dat ze meermaals door hem seksueel misbruikt werd toen ze 8 à 9 jaar oud was.





Ze wilde op de duur niet meer naar haar stiefgrootouders gaan, maar durfde niet te zeggen waarom. De vrouw was in 2014 in behandeling gegaan om het misbruik te verwerken. Ze vroeg 7.500 euro schadevergoeding, haar ouders elk 1.500 euro.





De beklaagde ontkende en beweerde dat zijn stiefkleindochter vooral op geld uit was. Zijn advocaat Mounir Souidi bracht een attest van de huisarts bij die bevestigde dat de man door een ziekte geen erectie meer kon krijgen. Zijn advocaat vroeg dan ook de vrijspraak.





Vonnis op 19 juni. (PLA)