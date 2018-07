Vader en dochter samen op lijst Open Vld 19 juli 2018

De familie Van Rompaey heeft de politieke microbe duidelijk te pakken. In navolging van (groot)vader Louis Van Rompaey, voormalig schepen in de gemeente, zetten nu ook zoon Paul en kleindochter Lies de stap in de politiek. Lies (26) krijgt de vierde plaats toegewezen en Paul staat op plaats 19. Lies Van Rompaey woont samen met haar vriend in Sint-Lenaarts. "Mijn grootvader Louis Van Rompaey was, als voormalig schepen, een trouwe bezoeker van de gemeenteraad. Toen hij mij vele jaren geleden eens meenam naar een gemeenteraad, werd ook mijn interesse gewekt. Ik volg de gemeentepolitiek in Brecht al enkele jaren, en zou nu graag ook zelf actief deelnemen." Paul Van Rompaey (53) is gehuwd en vader van vier, waaronder Lies dus, en woont in Brecht zelf. (VTT)