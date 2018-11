Uniek ‘guldenboek’ wordt tentoongesteld Toon Verheijen

06 november 2018

18u41 3 Brecht Vorig jaar werd in een kast van de pastorij aan de Leonarduskerk in Sint-Lenaarts het ‘Guldenboek ter eere van den H. Leonardus’ van onder het stof gehaald. Het waardevolle object wordt geconserveerd en op 24 en 29 november en op 2 december tentoongesteld in de Leonarduskerk.

Het guldenboek is een boek of album dat het leven in de Leonardusparochie in Sint-Lenaarts illustreert, voornamelijk in de eerste helft van de 20ste eeuw tot 1992. Speciale gebeurtenissen zoals een jubileum of andere feestgelegenheden, een bezoek van een hoogwaardigheidsbekleder en vernieuwingen in de kerk werden er in opgeschreven. De aantekeningen werden dan versierd en geïllustreerd door bekende kunstenaars uit de parochie. Het guldenboek was een initiatief van voormalig pastoor van Sint-Lenaarts P. Wabbes. Het boek blijkt volgens enkele deskundigen echt wel waardevol te zijn. Vooral door de mooie illustraties en de informatie over het leven in Sint-Lenaarts. Daarom is beslist in samenwerking met de dienst erfgoed van de provincie Antwerpen om het guldenboek te laten conserveren.

Op zaterdag 24 november en zondag 2 december kan iedereen tussen 14 en 17 uur het boek komen bekijken. Ook op donderdag 29 november tussen 9 en 12 uur vindt er in de Leonarduskerk in Sint-Lenaarts een tentoonstelling plaats. De bezoeker krijgt er de mogelijkheid om het guldenboek te bekijken door in een kopie te bladeren. Bovendien is er een kleine tentoonstelling te bezichtigen rond een aantal thema’s uit het boek, is er een rondleiding door de kerk en wie wil, kan ook creatief aan de slag gaan. Ook voor kinderen wordt er een aantal leuke activiteiten voorzien.