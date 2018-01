Uitbaatster reisbureau in nauwe schoentjes TIENTALLEN GEDUPEERDEN STAPPEN NAAR POLITIE TOON VERHEIJEN & KRISTOF DE CNODDER

31 januari 2018

02u41 0 Brecht Het wordt steeds heter onder de voeten van Annick K., zaakvoerster van reisbureau Travel-ID in Zoersel en het bijkantoor Ever Travel in Sint-Job-in- 't-Goor. Volgens een bron bij touroperator TUI Travel zouden er ruim 75 gedupeerden zijn. Een van hen ging gisteren klacht neerleggen bij de politie en kreeg te horen dat hij de zeventiende in de rij was. Annick K. zelf was gisteren niet bereikbaar.

Eind vorig jaar noteerde de politie Voorkempen de eerste klacht tegen Travel -ID/Ever Travel. Intussen staat de teller op twintig. Martine Moelans uit Halle-Zoersel was een van de eersten om openlijk te reageren op een open brief van de zaakvoerster Annick K. Die zou van verschillende klanten immers de gelden voor geboekte reizen niet doorgestort hebben aan touroperator TUI Travel met als gevolg dat die mensen nooit reisdocumenten hebben gezien. "Nu het in de actualiteit is gekomen, heb ik het ene na het andere bericht gekregen van mensen met de vraag wat ze moesten doen", vertelt Martine. "Mijn ouders waren dus zeker geen alleenstaand geval. Blijkbaar zijn ook heel wat mensen ook al naar de geschillencommissie gestapt waar je terecht kunt als er betwiste facturen zijn. Ook daar regende het al klachten. Het lijkt stilaan een beerput te worden die is opengegaan."





"75 slachtoffers"

Ook de ouders van Rudi uit Sint-Job-in-'t-Goor werden door Annick K. opgelicht. Zij speelden meer dan 4.000 euro kwijt. Het koppel tachtigers dacht nog een laatste reisje te maken nu hun gezondheid het nog min of meer toelaat. "Mijn moeder is maandag nog zelf langs het kantoor gegaan", vertelt Rudi. "De vrouw was blijkbaar aan het werk in de zaak maar wel met gesloten deuren. Uiteindelijk heeft ze toch open gedaan. Toen mijn moeder naar hun geld vroeg, beweerde ze dat het binnenkort in orde zou zijn. Ze was bezig met een kapitaalsverhoging en zou tegen 14 februari alles in orde brengen. Maar eerlijk: we geloven er niet veel meer van. Blijkbaar kunnen we ook geen beroep doen op een verliesgarantiefonds, want dan moet de zaak eerst failliet zijn."





Volgens een bron binnen TUI zouden er in totaal 75 gedupeerden zijn via de twee kantoren. Mogelijk zijn er ook nog bij andere touroperators slachtoffer gevallen. "Als het er effectief zoveel zijn, dan denk ik dat we inderdaad nooit ons geld gaan terugzien. Dan gaat het om honderdduizenden euro's."





De familie vindt wel dat ook TUI niet helemaal vrijuit gaat. "Daar worden we van het kastje naar de muur gestuurd. Volgens de Vlaamse Vereniging van Reisagenten blijft TUI nog altijd wel eindverantwoordelijke. Ze zijn misschien ook wel gedupeerd, maar de communicatie kan wel beter."





Onderzoek

De woordvoerster van TUI Travel wilde het nieuws van de 75 gedupeerden gisteren niet officieel bevestigen, maar ze nemen de zaak wel ernstig. "Voor ons is dit inderdaad niet leuk, maar vooral voor de klanten is het natuurlijk heel erg. We volgen de zaak zeker verder op", aldus woordvoerster Florence Bruyère. Over het feit dat TUI uiteindelijk nog altijd wel eindverantwoordelijke blijft en er voor zou moeten zorgen dat de gedupeerden zonder meerkosten nog wel op reis kunnen, kon ze (nog) geen uitspraken doen.





Geen vertrouwen meer

De lokale recherche van de politiezone Voorkempen neemt de zaak in elk geval ernstig. Alle klachten worden nauwgezet genoteerd. Het was gisteren niet duidelijk of zaakvoerster Annick K. uiteindelijk al verhoord is over de feiten.





Briefje

Op de deur van de zaak in Sint-Job-in-'t-Goor had ze gisteren een briefje opgehangen dat ze momenteel alles in het werk stelt om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen gaan. "Ik snap eigenlijk niet dat ze dat überhaupt nog durft zeggen. Hoe kunnen mensen haar en haar zaak nog vertrouwen na al wat er gebeurd is ?"