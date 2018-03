Twintigers stellen zich kandidaat voor CD&V vanop dak 22 maart 2018

02u43 0 Brecht Roeland Ruelens (22) uit Sint-Job en Frans Van Looveren (27) uit Brecht hebben hun kandidatuur op de lijst van CD&V voor de komende verkiezingen op een heel originele manier de wereld in gestuurd. Ze kropen met zijn tweeën op het dak van het administratief centrum en stelden zich daar aan de wereld voor.

Roeland Ruelens en Frans Van Looveren zijn twee - nogal zacht uitgedrukt - actieve twintigers. Roeland Ruelens (22) studeert communicatiewetenschappen in Antwerpen, is actief bij de Chiro en is een van de drijvende krachten achter I Love Sint-Job en I Love Retro. Hij zetelt ook nog in de jeugdraad van Brecht.





Het activiteitenlijstje van Frans Van Looveren is niet veel korter met zijn betrokkenheid bij de jeugdraad en de KLJ in Brecht. Hij stond ook mee aan de wieg van de pas opgerichte scouts Akabe Rafiki, die zich richt op jongeren met een beperking. "We zijn inderdaad twee mannen die niet echt kunnen stilzitten", lachen Frans en Roeland. "Daarom ook dat we besloten hebben om ons politiek te engageren. Vooral ook omdat we nog wat meer leven in de brouwerij in Brecht willen brengen. Het moet mogelijk zijn om nog meer evenementen te organiseren in Brecht en deelgemeenten."





Live op Facebook

Om hun engagement kracht bij te zetten, kropen ze met een ladder op het dak van het administratief centrum in Sint-Job. Daar namen ze een filmpje op waarmee ze ook live op Facebook gingen. "Het leek ons leuk om zo naar buiten te komen", lachen de twee. En we hebben hiermee ineens de toon voor de verkiezingen (lacht). Vanop het dak hier hebben we een mooi uitzicht op onze gemeente en het marktplein." (VTT)