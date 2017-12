Twintig varkens sterven in brand 02u31 0

Er zijn ongeveer twintig varkens omgekomen bij een stalbrand in Brecht. Het vuur brak om een nog niet bepaalde reden uit in de nacht van woensdag op donderdag in de varkensboerderij op de hoek van de Henxbroekweg en de Luyckstraat. De vlammen veroorzaakten veel rookontwikkeling en de brandweer moest ter plekke komen om vuur en rook onder bedwang te krijgen. Het dak van de stal bevatte asbest dat de brandweer moest besproeien zodat het niet in de lucht verspreid zou worden. Het vuur was snel onder controle maar een twintigtal varkens hebben het incident niet overleefd.





Tien dagen geleden brandden er nog twee koeienstallen uit in Essen, daar kwamen meer dan tweehonderd dieren om het leven. (BSB)