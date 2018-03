Twee slimme camera's op komst op E19 12 maart 2018

02u41 0

De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de plaatsing van twee ANPR-camera's op de E19 ter hoogte van Brecht. "We kregen onlangs de vraag vanuit de federale politie om op ons grondgebied twee nummerplaatlezers te plaatsen", zegt burgemeester Luc Aerts (CD&V-CDB). "De camerawet verplicht immers dat het bestuur van de gemeente waar de camera's geplaatst worden toelating moet geven. Op uitzondering van Vlaams Belang ging iedereen daarmee akkoord." De twee camera's worden geplaatst op de brug over de E19 op de brug richting Wuustwezel. Onder meer in Meer , ook langs de E19, heeft de federale politie ook al ANPR-camera's geplaatst. De camera's zullen voornamelijk gebruikt worden om geseinde voertuigen te kunnen onderscheppen of in geval van misdrijven in de omgeving alle voorbijrijdend verkeer te kunnen controleren. (VTT)