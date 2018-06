Twee in plaats van drie grote werven op E19 tijdens de zomer 30 juni 2018

02u37 0 Brecht Een aannemer start deze zomer niet met drie maar wel met twee grote werven op de E19. De derde werf is uitgesteld naar de zomer van 2019 door een juridisch geschil in de aanbestedingsprocedure.

De eerste werf die start zijn de werken ter hoogte van het knooppunt Antwerpen Noord in de richting van Nederland. Die werken starten in augustus. Het wegdek wordt volledig vernieuwd. Tijdens de werken blijven er voor het verkeer richting Nederland steeds twee versmalde rijstroken beschikbaar, maar er geldt een bijzondere tonnagebeperking: het autoverkeer wordt via doorsteken in de middenberm over 1 rijstrook op de kant van Antwerpen (spookstrook) geleid. Het zwaar verkeer (alle voertuigen boven 3,5 ton) moet de werfzone passeren over de linkerrijstrook.





In het najaar wordt er dan gewerkt tussen het op- en afrittencomplex van Loenhout en dat van Brecht. De twee rijstroken worden vernieuwd. Het verkeer moet over twee versmalde rijstroken. Verkeer beschikt in beide richtingen over twee versmalde rijstroken. De complexen van Brecht en Loenhout zijn gedeeltelijk afgesloten richting Nederland.





De werf die uitgesteld wordt, is die tussen de op- en afrittencomplexen Sint-Job-in-'t-Goor en Kleine Bareel (in de richting van Antwerpen). (VTT)