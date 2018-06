Twee gauwdieven gepakt 06 juni 2018

Twee mannen zijn dinsdagnamiddag opgepakt nadat ze een winkeldiefstal hadden gepleegd in de kledingwinkel Ell&gi Fashion aan Biest. De twee werden betrapt en een getuige zette de achtervolging in. Ook de politie was snel ter plaatse. De twee gauwdieven werden uiteindelijk opgepakt in de Bethovenstraat, waar ze zich hadden verstopt. (VTT)