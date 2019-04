Trajectcontroles leveren bijna 15.000 overtredingen op Toon Verheijen

05 april 2019

16u45 0 Brecht De trajectcontroles tussen Sint-Lenaarts en Hoogstraten, Rijkevorsel en Wuustwezel blijven de processen-verbaal opstapelen. Voor de Hoogstraatsebaan staat de teller op 6.098 pv’s en voor de Bevrijdingstraat op 4.671. Alles samen dus 10.769 boetes op 94 dagen tijd (actief sinds 1 januari) ofwel 114 per dag. Voor de Kampweg tussen Brecht en Wuustwezel zijn er dat 3.585 ofwel 62 per dag (actief sinds 6 februari).

Begin februari verschenen er heel wat berichten op sociale media over automobilisten die zich laten verrassen hadden op de Hoogstraatsebaan tussen Sint-Lenaarts en Hoogstraten of op de Bevrijdingsstraat tussen Sint-Lenaarts en Rijkevorsel. De trajectcontrole is er sinds 1 januari 2019 actief. In de Bevrijdingsstraat stond de teller op 6 februari op 1.566 overtredingen. Op twee maanden tijd zijn er daar nog eens meer dan 3.000 bijgekomen want tot donderdag 4 april stond de teller op 4.671. Voor de Hoogstraatsebaan waren dat er op 6 februari 3.063 en nu al 6.098. Alles samen dus 10.769 boetes die beginnen tellen vanaf 53 euro op amper 94 dagen tijd. Dat betekent een gemiddelde van 114 boetes per dag voor de twee trajecten samen.

Naast de twee trajectcontroles richting Hoogstraten en Rijkevorsel vanuit Sint-Lenaarts, is ook de trajectcontrole actief op de Kampweg-Wuustwezelsesteenweg tussen Brecht en Wuustwezel. Die is sinds woensdag 6 februari actief en leverde eerste drie dagen al 170 bekeuringen op. Ondertussen staat de teller daar op 3.585 boetes op 58 dagen ofwel 62 per dag.