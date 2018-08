Tonnen tomaten gestort op Heide VEILING EN BOER BESCHIKKEN OVER NODIGE VERGUNNINGEN TOON VERHEIJEN

09 augustus 2018

02u48 0 Brecht De veiling van Hoogstraten heeft enkele tientallen tonnen tomaten en paprika's laten storten op een weiland in de Brechtse Heide. Even leek het om een illegale storting te gaan, maar uiteindelijk bleek de veiling én de betrokken landbouwer over de nodige vergunningen te beschikken.

Het waren toevallige voorbijgangers en leden van de milieubeweging GroenRand die gisteren de beelden van de tomaten verspreidden op sociale media en daarmee het gemeentebestuur van Brecht alarmeerden. Op een weiland in het beschermde gebied Brechtse Heide lagen immers tonnen paprika's en tomaten. Landbouwer E.B., de man wil liever anoniem blijven, is zich van geen kwaad bewust. Hij wordt daarbij gesteund door een werknemer van het departement Landbouw en Visserij Vlaanderen. "De tomaten en paprika's worden hier gebracht en daarna gewoon ingewerkt in de grond", vertelt E.B. "We hebben dat al meer gedaan en beschikken over de nodige vergunningen. Wat ik er aan overhoud? Wat gratis eten voor mijn koeien, want die lusten dat ook wel. Maar we doen dus niets verkeerd. Er is gewoon een immens overschot. Voedselbanken en dergelijke nemen wel een deel over, maar dan nog. Bij biogasinstallaties zien ze niet graag tomaten komen, want eigenlijk is dat niet meer dan wat water."





Overschotten

Nele Vanslembrouck, woordvoerster van het departement Landbouw en Visserij, bevestigt het verhaal van de landbouwer. "Er zijn Europese afspraken gemaakt om oplossingen te vinden voor overschotten van bijvoorbeeld tomaten en paprika's. Onder meer OCMW's, voedselbanken, kinderdagverblijven kunnen bij ons een attest aanvragen om bij veilingen gratis de overschotten te bekomen. Zij krijgen dan een ticket. Op dit moment zijn er zo 130 tickets uitgereikt. We blijven dus dagelijks met een enorm overschot zitten. Een van de oplossingen is dan om ze te verwerken in de grond. Dat gebeurt dan met attesten van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, red.). Landbouwers die dat doen moeten een vergunning hebben én worden gecontroleerd. Niet iedereen mag dat dus zomaar doen."





Burgemeester Luc Aerts (CD&V) van Brecht wil het deze keer door de vingers zien, maar bekijkt de hele zaak toch met de nodige bedenkingen. "De veiling van Hoogstraten kwam pas in de loop van de dag met het attest dat ze van OVAM hadden gekregen", zegt Luc Aerts. "De voorwaarde was dat de groenten direct in de grond zouden verwerkt worden. Dat was duidelijk niet het geval. Uiteindelijk werd de belofte gemaakt om voortaan andere locaties te zoeken en het niet meer op de Brechtse Heide te doen. Daarom hebben we beslist om geen proces-verbaal te laten opstellen. Maar we vragen ons toch luidop af of dit wel behoorlijk gedrag is."